Купаться в реках Твери оказалось опасно для здоровья

Купаться в реках Твери специалисты не рекомендуют Фото: Альберт БОЙКОВ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области в мае провели мониторинг и проверили качество воды в реках Твери. Полученные результаты оказались неутешительными.

Качество воды в местах массового отдыха населения, а именно в реке Волга на набережной Афанасия Никитина, в Тьмаке в поселке Первомайский и в Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Единственное пригодное для купания место - карьер в деревне Константиновка. Там пробы воды соответствовали требованиям как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

По паразитологическим показателям все пробы прошли соответствие требованиям.