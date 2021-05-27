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Происшествия27 мая 2021 13:10

Комплектующие для трактора украл водитель с предприятия в Тверской области

Похищенное он сдал в чермет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника разыскала полиция

Злоумышленника разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление было совершено в Старицком районе. С заявлением в полицию обратился местный житель и сообщил, что у него украдены комплектующие для трактора стоимостью 108 000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже установили. Им оказался мужчина, работающий на лесозаготовительном предприятии заявителя.

Работодатель и водитель ранее договорились, что в случае поломки техники рабочий самостоятельно занимается её ремонтом. Когда трактор сломался, мужчина снял дефектные детали и сдал в пункт приёма металлолома за 5000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал