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Общество27 мая 2021 12:21

Губернатор Тверской области в Кимрах почтил память павших советских воинов

Глава региона приехал в этот городе с рабочим визитом
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор вместе с руководителями муниципалитета возложил цветы к памятнику-обелиску воинам. Фото: ПТО

Губернатор вместе с руководителями муниципалитета возложил цветы к памятнику-обелиску воинам. Фото: ПТО

27 мая губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в городе Кимры. Первым делом глава региона вместе с руководителями муниципалитета возложил цветы к памятнику-обелиску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на Театральной площади.

Обелиск Победы установлен в городе Кимры в 1971 году. Он создан в форме старинного сапожного инструмента - стальки. Это сделано в знак почтения к историческому ремеслу кимряков.

В рамках рабочей поездки губернатор примет также участие в закладке сада Памяти героям Великой Отечественной войны, посетит ряд объектов.

Обелиск Победы установлен в 1971 году. Фото: ПТО

Игорь РУДЕНЯ