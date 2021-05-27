Губернатор Тверской области в Кимрах почтил память павших советских воинов

Губернатор вместе с руководителями муниципалитета возложил цветы к памятнику-обелиску воинам. Фото: ПТО

27 мая губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в городе Кимры. Первым делом глава региона вместе с руководителями муниципалитета возложил цветы к памятнику-обелиску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он расположен на Театральной площади.

Обелиск Победы установлен в городе Кимры в 1971 году. Он создан в форме старинного сапожного инструмента - стальки. Это сделано в знак почтения к историческому ремеслу кимряков.

В рамках рабочей поездки губернатор примет также участие в закладке сада Памяти героям Великой Отечественной войны, посетит ряд объектов.