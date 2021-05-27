Соревнования по жиму штанги прошли среди полицейских в Твери

Соревнования проходили в личном и командном зачетах Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейские УМВД России по Тверской области приняли участие в соревнованиях по жиму штанги лежа.

Спортивное состязание проходило в Твери и проводилось в командном и личном зачётах в разных весовых категориях.

- Максимальное количество очков в групповых соревнованиях набрала команда управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Первые места в личных зачётах в весовых категориях штанг 55, 75 и 100 кг заняли соответственно Евгений Баранов из Управления МВД России по Тверской области, Игорь Миняйло из МО МВД России «Ржевский» и Александр Краснопольский из МО МВД России «Кашинский», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Победители получили кубки, медали, дипломы и призы.