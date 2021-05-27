Жителей Тверской области приглашают на Троицкие гулянья в деревню Василёво

Троицкие гулянья пройдут в Василёво 13 мая Фото: ПТО

13 июня в деревне Василево Торжокского района, на территории Архитектурно-этнографического музея, пройдут Троицкие гулянья.

Фольклорный праздник состоится под девизом "Вспомним, братцы, россов славу!". В программе – выступление Народного коллектива ансамбля "Владимирские рожечники" под руководством Заслуженного работника культуры РФ, Лауреата премии Правительства РФ "Душа России" Александра Лебедева.

Для гостей подготовлены жанровые площадки, где выступят фольклорные ансамбли, хоры русской песни, гармонисты, частушечники, танцевальные и цирковые коллективы, участники военно-патриотических клубов, мастера декоративно-прикладного творчества. Также состоится межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов "Троицкие обереги – 2021".

Начало праздника в 11:30.