Жительница Твери взяла два кредита и перевела мошенникам 275 000 рублей

Мошенники обманули девушку на 175 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась девушка и рассказала, что ее обманули мошенники.

Заявительнице поступил звонок от "сотрудника службы безопасности банка". Звонивший сообщил, что на имя девушки пытаются оформить кредит, чтобы это предотвратить, она должна получить его сама и перевести на резервный счет.

Потерпевшая взяла в банке 175 000 рублей и перевела их по указанному счету, а затем повторила процедуру в отделении другого банка и перевела еще 100 000 рублей. После этого связь прервалась.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.