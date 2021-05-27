Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки в Ржеве Тверской области

Правоохранительные органы работают на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области
В Тверской области Ржевским межрайонным следственным отделом регионального СКР по факту гибели семилетней девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, ребенок погиб в Ржеве в результате пожара в жилом доме утром, 26 мая. Девочку успели вытащить из дома и доставить в больницу. От отравления углекислым газом она скончалась в Ржевской ЦРБ.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.
- Изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. В ходе пожарно-технической судебной экспертизы выясняется точная причина возгорания, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности.
Расследование продолжается.