Молодая девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Твери

ДТП произошло в Московском районе Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 26 мая, на пересечении улицы Вагжанова и Вагжановского переулка в Твери.

22-летний водитель, управляя автомобилем "ЛАДА 214440", отвлекся на шумную компанию в своей машине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Volvo S80" под управлением 41-летнего мужчины. Иномарка ехала на "зеленый".

В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка "Лады". С травмами девушку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.