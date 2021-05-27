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Происшествия27 мая 2021 9:42

Молодая девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Твери

Ей оказалаи помощь и отпустили
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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ДТП произошло в Московском районе Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло в Московском районе Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 26 мая, на пересечении улицы Вагжанова и Вагжановского переулка в Твери.

22-летний водитель, управляя автомобилем "ЛАДА 214440", отвлекся на шумную компанию в своей машине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Volvo S80" под управлением 41-летнего мужчины. Иномарка ехала на "зеленый".

В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка "Лады". С травмами девушку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

ДТП