В Твери добрые люди помогли беременной женщине, которой стало плохо на улице

В Твери стало дурно беременной женщине, ей помогли проходившие мимо люди. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как пишет в соцсетях сама участница событий, беременная женщина, утром 26 мая ей стало дурно на пересечении улиц Красина и Зинаиды Коноплянниковой. Тверичанка на восьмом месяце беременности. Внезапно она почувствовала головокружение и тошноту. В глазах потемнело.

Беременная была вынуждена положить пакет на землю и сесть на него. Помогли проходившие мимо люди.

– Уговаривали вызвать «скорую», а я говорила, что всё хорошо, что сейчас посижу и пойду. А мне нужно было ехать на плановое узи. Так эти золотые люди и такси вызвали, и оплатили, и посадили в машину. Ещё хотели вместе со мной поехать. Спасибо большое таким неравнодушным людям! Побольше бы таких людей! – поделилась девушка в сообществе «Тверь ВКонтакте».

На плановое узи героиня истории успела.