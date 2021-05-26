Перед днём рождения великого поэта ремонтируют памятник Пушкину в Твери

В Твери ремонтируют памятник Пушкину в горсаду. Фото: Николай Вихров.

В Твери на набережной в городском саду ремонтируют памятник Александру Пушкину. С течением времени капитального восстановления потребовал постамент скульптуры. Фотографии сделал журналист, пресс-секретарь Тверского государственного объединённого музея Николай Вихров.

О том, что процесс идёт, свидетельствует объявление: «Ведутся ремонтные работы». Рядом с памятником сложена новая гранитная плитка, Александр Сергеевич огорожен сигнальной лентой.

Напомним, день рождения великого русского поэта отмечается 6 июня, т.е. через 10 дней. В этом году нас ждут «три двойки» – 222 года с момента появления на свет классика.