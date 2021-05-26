В Тверской области стали известны зарплаты музейных работников в Торжке

В сети опубликовали зарплаты работников торжокского музея в Тверской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На интернет-странице появилась информация об учреждениях, подведомственных Минкульту. Данные приводят за 2020 год. Среди заведений культуры есть строка и о Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке.

Ежемесячная зарплата директора музея Ирины Жуковой – 186 284 рубля, её заместитель по научной и экспозиционно-выставочной работе Алексей Зинатулин – 125 075 рублей.

Заместитель директора по экономике Елена Соколова имеет зарплату в 103 038 рублей. Чуть меньше зарплаты у замдиректора по связям с общественностью Галины Шарапковой и главного бухгалтера Елены Чижовой. Это соответственно – 102 555 рублей и 102 713 рублей.

У заместителя директора по развитию музея Валерия Данилова зарплата – 89 311 рублей. Самая скромная у первого заместителя директора Ирины Пануриной – 51 399 рублей.

Всё это – среднемесячные цифры. Торжокские музейщики не самые богатые из всех работников этой сферы.