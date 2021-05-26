Глава Твери отчитался о своей работе за 2020 год перед общественностью

Глава Твери Алексей Огоньков отчитался о своей работе за 2020 год перед общественностью города. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

26 мая прошли слушания отчёта об итогах работы за 2020 год главы Твери и Администрации города. Доклад заслушивали представители всех ветвей городской и областной власти, члены общественных организаций и просто неравнодушные горожане.

Своей оценкой работы горадминистрации поделились председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук, председатель Совета руководителей тверских предприятий Дмитрий Гуменюк, общественники.

Прошлый год из-за пандемии коронавируса прошёл в непростых условиях. Боролись с ковидом, вводили жёсткие санитарные меры.

За отчётный период Тверь поучаствовала в пяти нацпроектах, общий объём финансирования – два миллиарда рублей. Введён в строй новый детский сад на 100 мест на Октябрьском проспекте, открыта крупная школа – Центр образования имени Александра Атрощанка в новом микрорайоне «Брусилово», благоустроены скверы на улице Можайского и в посёлке Химинститута, продолжалось строительство новой нитки водовода от Тверецкого водозабора до Восточного моста. Он обеспечивает водой 97% тверичан.

По нацпроекту «Безопасные дороги» продолжают ремонтировать дороги. Товаров и услуг произвели на 174 миллиарда рублей. По этому показателю мы на 16 месте по ЦФО.

В отчётном году отгрузка товаров, выполнение работ и услуг тверскими предприятиями достигло суммы более 174 миллиардов рублей. По этому показателю столица Верхневолжья занимает седьмое место среди 16 областных центров ЦФО.

– Даже в период пандемии промышленность города показала пусть небольшой, порядка 2%, но рост, – отметил глава Твери Алексей Огоньков. – Особо хочу подчеркнуть рост инвестиций в основной капитал. В 2020 году их объём по крупным и средним организациям города Твери составил 22,6 миллиарда рублей, что на 15% больше показателя 2019 года. И пока это наибольший показатель за последние несколько лет.

Застройщики в 2020-м ввели в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров жилья, что на 11% выше уровня 2019 года. Спрос на новое жильё остаётся стабильным.