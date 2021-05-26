В Тверской области коронавирус выявлен ещё у 75 человек

В Тверской области выявили новых заболевших коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 788 случаев заражения COVID-19. 75 человек заразились за сутки 26 мая.

Выздоровели 39 120 жителей региона (+45 за сутки).

Изолированы 1663 больных (+21).

Умерли 1005 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 561 заболевших (+21 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3032 (+2),

Ржев – 2292 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2219 (+4),

Калининский район – 1731 (+5),

Торжок – 1638 (+4),

Кимры – 1646 (+4),

Бологовский район – 1059 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 128 506 жителей Тверской области, за последние сутки –1 407 человек.

За весь период в регионе проведено 718 691 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 600.