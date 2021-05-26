В кафе у жителя Тверской области украли пакет с лекарством

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 27-летний житель Лихославля и сообщил, что в кафе у него украли пакет с лекарством.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что мужчина отлучился на кассу, а пакет оставил без присмотра. Его забрала женщина. Злоумышленницу разыскали. Ею оказалась безработная 55-летняя жительница Твери. В краже женщина созналась и вернула пакет.

За кражу фигурантке звонит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.