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Происшествия26 мая 2021 19:35

В кафе у жителя Тверской области украли пакет с лекарством

Злоумышленницей оказалась 55-летняя тверичанка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленницу задержала полиция

Злоумышленницу задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 27-летний житель Лихославля и сообщил, что в кафе у него украли пакет с лекарством.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что мужчина отлучился на кассу, а пакет оставил без присмотра. Его забрала женщина. Злоумышленницу разыскали. Ею оказалась безработная 55-летняя жительница Твери. В краже женщина созналась и вернула пакет.

За кражу фигурантке звонит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Криминал