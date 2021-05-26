В Тверской области ищут пропавшего 15-летнего Егора Нуранова

Подросток и раньше уходил из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении 15-летнего Егора Нуранова поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 26 мая.

Место своего жительства подросток покинул 21 мая и до настоящего времени не вернулся.

По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится проверка.

Следователи и полиция выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетнего.

- В ходе осмотров каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники. Установлено, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.