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Общество26 мая 2021 19:05

За выходные в Тверской области поймали 79 пьяных водителей

18 нарушителей выявлены в Твери
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"

В Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

За минувшие выходные, с 21 по 23 мая, в Тверской области в рамках "Контроля трезвости" госавтоинспекторы остановили 79 водителей с признаками опьянения. 18 из них ездили на машинах по Твери, шестеро привлечены к ответственности повторно.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает всех участников движения сообщать о пьяных водителях за рулем по телефонам полиции 02, 102 или 112.