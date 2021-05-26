За выходные в Тверской области поймали 79 пьяных водителей

В Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

За минувшие выходные, с 21 по 23 мая, в Тверской области в рамках "Контроля трезвости" госавтоинспекторы остановили 79 водителей с признаками опьянения. 18 из них ездили на машинах по Твери, шестеро привлечены к ответственности повторно.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает всех участников движения сообщать о пьяных водителях за рулем по телефонам полиции 02, 102 или 112.