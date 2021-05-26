В Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского открыли мемориальную доску композитору Николаю Сидельникову

Мемориальную доску открыли в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского Фото: vk.com/tvermuscollege

26 мая в Твери прошли мероприятия в честь 91-летия со дня рождения Николая Сидельникова. В фойе Тверского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского в честь советского композитора открыли мемориальную доску.

А в областной академической филармонии состоится концерт в честь композитора Николая Сидельникова. Событие также приурочено к дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Впервые на сцене в Твери прозвучит ораторий-реквием "Смерть поэта", написанный в 1976 году Николаем Сидельниковым.

Николай Сидельников родился в семье тверских музыкантов. В Твери прошло его детство и юность. В областном центре он окончил фортепианное отделение Калининского музыкального училища. Умер Николай Сидельников в Москве в 1992 году в возрасте 62 лет и похоронен на Троекуровском кладбище.