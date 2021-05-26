Губернатор Игорь Руденя и зампред Правительства РФ Александр Новак обсудили вопросы газификации Тверской области

Игорь Руденя и Александр Новак обсудили вопрос газификации. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак обсудили вопросы газификации Тверской области на встречев правительстве региона 26 мая.

- В Тверской области проведена очень большая работа по реализации Послания Президента России Владимира Путина, в том числе утверждена программа газификации. Правительство России готово поддерживать вас в этой работе, чтобы надежно обеспечивать жителей газом и реализовывать проекты для социально-экономического развития региона, - отметил Александр Новак.

Игорь Руденя ответил, что газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье.

Кроме того, Александр Новак поддержал предложение Игоря Рудени о включении в программу газификации Удомельского городского и Лесного муниципального округов.

Как сообщает правительство региона, ПАО «Газпром» поручено проработать этот вопрос.

В 2017 году в Тверской области впервые была принята единая программа газификации региона. В результате ее реализации построено свыше 535 километров газовых сетей, на природный газ переведено более 32 тысяч домовладений и квартир.

В 2020 году правительство Тверской области в числе первых подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Общий объём финансирования программы составляет 23,5 млрд рублей.

Её главная задача - проведение газа в 10 негазифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона.