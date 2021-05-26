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Общество26 мая 2021 18:08

В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области яблони стали похожи на белых невест

В этом году яблоневые деревья цветут особенно красиво
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Яблони - не просто украшение заповедника. Они дают корм для многих животных.

Яблони - не просто украшение заповедника. Они дают корм для многих животных.

Фото: Юлия Лоза

Яблони, растущие на территории государственного Центрально-Лесного заповедника, облачились в белоснежные платья. Сезон цветения в самом разгаре.

- Старожилы заповедника давно не помнят такого обильного цветения всех яблонь, - рассказывают на страничке заповедника в соцсети научные сотрудники Елена Шуйская и Сергей Огурцов. - В ближайшие дни есть возможность приехать и полюбоваться белыми нарядами невест, познакомиться с разными сортами яблонь, а также пройтись по экологическим тропам.

Кстати, яблони - не просто украшение заповедника. Они дают корм для многих животных - медведей, кабанов, енотовидных собак, а иногда и лисиц! Медведи, по рассказам специалистов, даже залезают за яблоками на деревья и лакомятся любимыми фруктами в любой позе - стоя, сидя и даже лёжа.