В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области яблони стали похожи на белых невест

Яблони - не просто украшение заповедника. Они дают корм для многих животных. Фото: Юлия Лоза

Яблони, растущие на территории государственного Центрально-Лесного заповедника, облачились в белоснежные платья. Сезон цветения в самом разгаре.

- Старожилы заповедника давно не помнят такого обильного цветения всех яблонь, - рассказывают на страничке заповедника в соцсети научные сотрудники Елена Шуйская и Сергей Огурцов. - В ближайшие дни есть возможность приехать и полюбоваться белыми нарядами невест, познакомиться с разными сортами яблонь, а также пройтись по экологическим тропам.

Кстати, яблони - не просто украшение заповедника. Они дают корм для многих животных - медведей, кабанов, енотовидных собак, а иногда и лисиц! Медведи, по рассказам специалистов, даже залезают за яблоками на деревья и лакомятся любимыми фруктами в любой позе - стоя, сидя и даже лёжа.