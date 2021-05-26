Знаменитый двухсотлетний дуб из парка Воксал Твери борется за титул "Российское дерево года"

Дуб в парке Воксал 29метров в высоту, у него двухвековая история и он занесён в реестр памятников живой природы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Знаменитый дуб из тверского парка Воксал, носивший знакомство с самим императором Александром I, стал участником национального конкурса "Российское дерево года".

Этот конкурс - российский отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». Он проводится с 2011 года во всех европейских странах.

Наш дуб - памятник живой природы. Вместе с ним в конкурсе будут участвовать другие уникальные деревья, занесённые в этот реестр. Проголосовать за тверское дерево можно до 1 августа на сайте конкурса (дуб там указан под именем "Царский").