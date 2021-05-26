Железнодорожники из Тверской области слили с локомотива 180 литров дизельного топлива

Мужчины слили с тпловоза шесть канистр дизельного топлива Фото: Управление на транспорте МВД России по ЦФО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Кражу дизельного топлива выявили сотрудники транспортной полиции на перегоне станций Пено и Осташково Октябрьской железной дороги. На участке был задержан мужчина с канистрами. В тридцатилитровых емкостях находилась жидкость с характерным запахом дизельного топлива.

Выяснилось, что 51-летний машинист локомотивного депо вместе со своим 52-летним помощником слил с тепловоза 180 литров горючего. Канистры мужчины сбросили вдоль железнодорожного полотна, а затем планировали вывезти похищенное на автомобиле. При загрузке канистр в автомобиль злоумышленника и задержали.

В отношении фигурантов следствием ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, пунктом «а» ч. 2 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.