Тверская область заняла 65-е место в Национальном демографическом рейтинге

Снижение рождаемости в Тверской области наблюдается с 2013 года. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В "Национальном демографическом рейтинге регионов РФ", составленном специалистами федерального проекта "Трезвая Россия", Тверская область заняла 65-е место из 85-ти возможных.

Ранжирование велось по совокупной оценке нескольких параметров: рождаемости, показателям прироста или убыли населения, среднему числу детей на семью, количеству абортов и так далее.

Серьёзно повлияли на позиции Тверской области показатели убыли населения. Аналитики поставили наш регион на третье место среди субъектов РФ с наибольшей убылью. Что не удивительно - по данным Тверьстата, в 2020 году в Верхневолжье число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза, а естественная убыль составила 13 тысяч человек (это наибольший показатель за последние 12 лет).

При этом рожать тверские семьи тоже не спешат: ежегодное снижение рождаемости, по данным регионального правительства, наблюдается с 2013 года.

Читайте подробнее о рождаемости, смертности, статистике абортов и количестве долгожителей в Тверской области.