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Происшествия26 мая 2021 15:35

Трех женщин и шестерых мужчин будут судить в Твери за мошенничество в сфере страхования

Они инсценировали факты ДТП для незаконного получения денег
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Обвиняемые предстанут перед судом

Обвиняемые предстанут перед судом

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Твери. Три женщины и шестеро мужчин в возрасте от 25 до 32 лет обвиняются в мошенничестве в сфере страхования.

Следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска собрана достаточная доказательная база и установлено, что обвиняемые инсценировали факты дорожно-транспортных происшествий для незаконного получения страховых выплат. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Злоумышленники сознались в содеянном и указали места, где с 2016 по 2018 годы подстраивали ДТП.

В результате расследования уголовного дела фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору девяти мошенничеств в сфере страхования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Криминал