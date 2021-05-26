Трех женщин и шестерых мужчин будут судить в Твери за мошенничество в сфере страхования

Обвиняемые предстанут перед судом Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Твери. Три женщины и шестеро мужчин в возрасте от 25 до 32 лет обвиняются в мошенничестве в сфере страхования.

Следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска собрана достаточная доказательная база и установлено, что обвиняемые инсценировали факты дорожно-транспортных происшествий для незаконного получения страховых выплат. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Злоумышленники сознались в содеянном и указали места, где с 2016 по 2018 годы подстраивали ДТП.

В результате расследования уголовного дела фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору девяти мошенничеств в сфере страхования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.