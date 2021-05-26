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Общество26 мая 2021 15:12

Синоптики обещают жителям Тверской области локальные дожди и грозы

Возможно усиление ветра
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В западных района пройдут дожди, возможно с грозами

В западных района пройдут дожди, возможно с грозами

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 мая синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют локальные дожди и грозы в западных районах Верхневолжья.

Ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением при грозе.

Днем температура воздуха составит +18... +23 градуса. В ночь на 27 мая +5... +10. Проноз будет актуален до пятницы, а к выходным в Тверской области станет прохладнее - около +18 днем, в ночь на воскресенье +1... +6 градусов.

При усилении ветра, а также во время грозы и дождя не забывайте о правилах безопасности. Будьте внимательны и осторожны!