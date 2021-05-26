Синоптики обещают жителям Тверской области локальные дожди и грозы

В западных района пройдут дожди, возможно с грозами Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 мая синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют локальные дожди и грозы в западных районах Верхневолжья.

Ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением при грозе.

Днем температура воздуха составит +18... +23 градуса. В ночь на 27 мая +5... +10. Проноз будет актуален до пятницы, а к выходным в Тверской области станет прохладнее - около +18 днем, в ночь на воскресенье +1... +6 градусов.

При усилении ветра, а также во время грозы и дождя не забывайте о правилах безопасности. Будьте внимательны и осторожны!