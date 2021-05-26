"Спрашивает дорогу и показывает гениталии": в лесопарке под Торжком Тверской области замечен подозрительный мужчина

В лесополосе Митино замечен странный прохожий
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
25 мая жители Торжка начали сообщать о подозрительном мужчине, который разгуливает в лесополосе в Митино, недалеко от детского туберкулезного санатория.
- Сначала просит встретившихся ему на пути указать дорогу, а после демонстрирует свои гениталии, - пишет информационно-новостной сайт Торжка gorodtorzhok.ru.
По рассказам прохожих мужчине около 45 лет, никаких видимых отклонений во внешности у него нет.
Жителей призывают воздержаться от походов в лес и не отпускать гулять детей одних.