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Общество26 мая 2021 14:43

"Спрашивает дорогу и показывает гениталии": в лесопарке под Торжком Тверской области замечен подозрительный мужчина

Странного прохожего видели в Митино
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В лесополосе Митино замечен странный прохожий

В лесополосе Митино замечен странный прохожий

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

25 мая жители Торжка начали сообщать о подозрительном мужчине, который разгуливает в лесополосе в Митино, недалеко от детского туберкулезного санатория.

- Сначала просит встретившихся ему на пути указать дорогу, а после демонстрирует свои гениталии, - пишет информационно-новостной сайт Торжка gorodtorzhok.ru.

По рассказам прохожих мужчине около 45 лет, никаких видимых отклонений во внешности у него нет.

Жителей призывают воздержаться от походов в лес и не отпускать гулять детей одних.