Вдоль трассы М-11 в Тверской области украли более 20 крышек с колодцев

По пути Александр насчитал более 20 открытых люков Фото: vk.com/id172820137

Более 20 открытых люков вдоль трассы М-11 "Нева" заметил путешественник Александр Пластков. Мужчина идет пешком по городам Тверской области и обычно его путь лежит вдоль железнодорожных путей, но в этот раз он пошел вдоль автомобильной скоростной трассы.

25 мая он двигался из Вышнего Волочка в Бологое и заметил отсутствие крышек люков.

- Более 20 люков не были на своих местах, просто круглые ямы в траве, - написал Александр на своей странице в соцсети.

Колодцы неглубокие, установлены на расстоянии 70-100 метров друг от друга и похожи на колодцы кабельной канализации связи.

- Надо было в полицию сообщить. Явно на металл собрали, - комментируют пост подписчики. На что Александр ответил, что уже сообщил о пропаже владельцу трассы.

К слову, в Бологое путешественник смог отдохнуть, пообщаться с местными жителями в библиотеке. Дальше он пойдет в Удомлю. Прибыть туда он планирует в четверг, 27 мая.