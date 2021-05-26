В Тверской области за три года отремонтируют автодорогу «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино

Всего в 2021 году по нацпроекту отремонтируют 259 км региональных автодорог. Фото: ПТО

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются ремонтные работы на участке дороги «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино. В этом году отремонтируют 80 км трассы.

Она проходит по территории Андреапольского, Пеновского, Западнодвинского районов и Осташковского городского округа и связывает северо-западные районы Верхневолжья с федеральной трассой М9 «Балтия». Кроме того, дорога является одним из туристических маршрутов к озеру Селигер.

- Приоритетные направления ремонта дорог – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, - считает губернатор Игорь Руденя.

Контракт на ремонт дороги заключен на три года. Подрядчик должен привести в нормативное состояние 80 км трассы на территории четырех муниципалитетов.

В 2020 году в эксплуатацию введено 33,3 км. Протяженность участка ремонта этого года - 23,4 км. В настоящее время подрядчик завершает работы по укладке асфальтобетонного покрытия.