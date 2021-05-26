На вертолете в ОКБ Твери транспортирован пациент из Нелидова

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Нелидова Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

25 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента из ЦРБ Нелидовского городского округа.

В 13:30 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа. После оказания неотложной помощи, больного, в 16:50, доставили в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.