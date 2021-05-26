В Тверской области мужчина задушил сожительницу и раскидал по городу мешки с частями ее тела

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

В Тверской области арестован 39-летний житель города Кимры. Мужчину подозревают в убийстве 49-летней сожительницы. Женщину искали с апреля 2021 года. Именно тогда она перестала выходить на связь, и родственники забеспокоились и обратились в следственный комитет за помощью.

По факту исчезновения женщины завели уголовное дело по статье "Убийство". Под подозрение полицейских попал сожитель пропавшей. Мужчину допросили, он сознался в том, что убил избранницу.

Преступление было совершено 13 апреля. Пара выпивала, потом поссорилась. В ходе скандала подозреваемый задушил женщину, затем, спустя две недели, расчленил, спрятал по частям в мешки и раскидал их по городу, в том числе и в акватории Волги.

Правоохранителям мужчина показал место убийства и места, где выбросил мешки. К поискам фрагментов подключили водолазов. Мешки были обнаружены.

- С целью установления точной причины смерти женщины назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.