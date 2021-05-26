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Общество26 мая 2021 11:00

ООО «Транснефть – Балтика» завершило подготовку судов к периоду навигации

Парк судов ООО «Транснефть – Балтика» включает 50 единиц техники, которая находится в использовании Ярославского, Ленинградского и Новгородского районных нефтепроводных управлений
Илья КУПРИЯНОВ
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Подготовка к сезону навигации

Подготовка к сезону навигации

Плавсредства используются для мониторинга состояния подводных переходов, установки боновых заграждений на водной поверхности, проведения учебно-тренировочных занятий.

В рамках подготовки к открытию навигации специалисты предприятия провели расконсервацию судов после ледостава, проверили целостность корпусов. Проведено техническое обслуживание двигателей, систем и устройств, выполнена проверка соединений, креплений и показаний контрольно-измерительных приборов.

Трубопроводы ООО «Транснефть – Балтика» имеют 73 подводных перехода через 24 реки, в том числе – Волгу, Днепр, Неву, Волхов. Обеспечение безопасности водных объектов – один из приоритетов в деятельности общества.

Готовность к судоходному сезону подтверждена для всех плавсредств предприятия.