В Тверской области проверяют владельцев оружия

В Тверской области провохит профилактическое мероприятие "Оружие-2021" Фото: архив "КП"

В Твери сотрудники Росгвардии проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Оружие-2021" и напоминают гражданам правила оборота гражданского оружия.

В ходе мероприятия росгвардейцы совместно с полицейскими проверили более 760 владельцев оружия, в том числе 97 владельцев охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом. В 19 случаях нарушены сроки продления разрешений.

- По всем выявленным фактам составлены административные протоколы; оружие, хранившееся с нарушением законодательства, изъято, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.

Всего на территории региона зарегистрировано более 47 тысяч владельцев гражданского оружия.