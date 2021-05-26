Семилетняя девочка погибла во время пожара в жилом доме в Ржеве Тверской области

Девочка погибла при пожаре в жилом доме Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о гибели во время пожара семилетней девочки поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области утром, 26 мая.

ЧП произошло в 7:23 утра Ржеве, в Мелиховском переулке, 13. Из горящего двухквартирного дома девочку успели вытащить и отвезти в больницу, где она умерла.

На месте работали ПСЧ №12 и №62.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, МЧС и полиция. Проводится осмотр места происшествия. Следователи опрашивают очевидцев и родственников погибшего ребенка. Для установления причины смерти девочки и условий возникновения пожара назначены экспертизы.