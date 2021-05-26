Условно горящий самолет тушили на аэродроме в Твери

В Мигалово прошла показательная комплексная тренировка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На аэродроме "Мигалово" в Твери прошла комплексная тренировка по отработке приемов оказания помощи экипажу самолета, терпящему бедствие. В учениях были задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области, представители региональных министерства обороны и министерства здравоохранения.

По замыслу учений самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Появилась угроза распространения огня на весь самолет, создалась угроза для жизни членов экипажа, в месте посадки произошел условный разлив топлива.

- В условиях сложной эпидемиологической обстановки на территории региона был предпринят комплекс мер по ограничению прямых контактов задействованного личного состава и соблюдению рекомендаций министерства здравоохранения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

К ликвидации были привлечены пожарные расчеты Твери и СПСЧ по Тверской области, организовано взаимодействие с другими ведомствами и руководством аэродрома.