Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 8:53

Условно горящий самолет тушили на аэродроме в Твери

В Мигалово состоялась показательная комплексная тренировка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Мигалово прошла показательная комплексная тренировка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Мигалово прошла показательная комплексная тренировка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На аэродроме "Мигалово" в Твери прошла комплексная тренировка по отработке приемов оказания помощи экипажу самолета, терпящему бедствие. В учениях были задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области, представители региональных министерства обороны и министерства здравоохранения.

По замыслу учений самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Появилась угроза распространения огня на весь самолет, создалась угроза для жизни членов экипажа, в месте посадки произошел условный разлив топлива.

- В условиях сложной эпидемиологической обстановки на территории региона был предпринят комплекс мер по ограничению прямых контактов задействованного личного состава и соблюдению рекомендаций министерства здравоохранения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

К ликвидации были привлечены пожарные расчеты Твери и СПСЧ по Тверской области, организовано взаимодействие с другими ведомствами и руководством аэродрома.

Условно горящий самолет тушили в Мигалово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области