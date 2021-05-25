Представлен отчёт об исполнении бюджета Тверской области за 2020 год

В правительстве области подвели итоги исполнения бюджета в 2020 году. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Отчёт об исполнении областного бюджета в прошлом году году рассмотрен 25 мая на заседании регионального правительства.

- В прошедшем году в связи с реализацией мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции существенно возросла нагрузка на финансово-бюджетную систему области. Благодаря поддержке регионов со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительства РФ в Тверской области на обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий, модернизацию здравоохранения, поддержку экономики и граждан было направлено более 8 миллиардов рублей, - предварил рассмотрении вопроса по бюджету губернатор Игорь Руденя.

Рост собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2020-м, несмотря на ограничения в связи с пандемией, составил порядка 10% по сравнению с 2019-м (это более 5 млрд рублей). Возросли поступления по всем основным видам налогов.

Средства выделялись по трем направлениям: «Новое качество жизни» (по нему реализуется 13 госпрограмм), «Инновационное развитие и модернизация экономики» (шесть госпрограмм), «Эффективное государство» (девять госпрограмм).

На реализацию задуманного по нацпроектам в регионе в 2020 году направлено 10,9 млрд рублей.

Показатели исполнения бюджета в таблицах смотрите ниже.

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Графика: ПТО

Графика: ПТО