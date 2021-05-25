На "Зелёном пленэре" у памятника Ефрему Зверькову в Твери студенты рисовали и сажали деревья

Памятник Ефрему Зверькову находится на Студенческом переулке в Твери, между корпусами ТвГУ. Фото: Степан КАМЕНЕВ

25 мая около памятника художнику Ефрему Зверькову на Студенческом переулке в Твери состоялся необычный пленэр. Студенты, обучающиеся по профилю «Изобразительное искусство» в Институте педагогического образования и социальных технологий ТвГУ, рисовали и сажали деревья.

Молодые художники изображали то, каким, по их мнению, должен стать Студенческий переулок. Эти работы передадут в галерею имени Ефрема Зверькова.

В заключение пленэра возле памятника знаменитому тверскому живописцу участники посадили деревья.

Напомним, памятник Ефрему Зверькову установили в честь 100-летия со дня рождения художника осенью 2020 года.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Тверской губернии. Прошёл Великую отечественную войну. Жил и работал в Москве. Был заместителем руководителя Российской академии художеств с 1997 года до самой смерти в 2012 году.

Зверьков - признанный мастер пейзажа, его работы находятся в собраниях крупнейших российских и зарубежных музеев. В Тверской области при его участии открыты музеи В.А. Серова, С.Д. Дрожжина. Также в Твери с 2016 года функционирует галерея пейзажа имени Зверькова.