На "Зелёном пленэре" у памятника Ефрему Зверькову в Твери студенты рисовали и сажали деревья

Памятник Ефрему Зверькову находится на Студенческом переулке в Твери, между корпусами ТвГУ.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
25 мая около памятника художнику Ефрему Зверькову на Студенческом переулке в Твери состоялся необычный пленэр. Студенты, обучающиеся по профилю «Изобразительное искусство» в Институте педагогического образования и социальных технологий ТвГУ, рисовали и сажали деревья.
Молодые художники изображали то, каким, по их мнению, должен стать Студенческий переулок. Эти работы передадут в галерею имени Ефрема Зверькова.
В заключение пленэра возле памятника знаменитому тверскому живописцу участники посадили деревья.
Напомним, памятник Ефрему Зверькову установили в честь 100-летия со дня рождения художника осенью 2020 года.
ИЗ ДОСЬЕ "КП"
Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Тверской губернии. Прошёл Великую отечественную войну. Жил и работал в Москве. Был заместителем руководителя Российской академии художеств с 1997 года до самой смерти в 2012 году.
Зверьков - признанный мастер пейзажа, его работы находятся в собраниях крупнейших российских и зарубежных музеев. В Тверской области при его участии открыты музеи В.А. Серова, С.Д. Дрожжина. Также в Твери с 2016 года функционирует галерея пейзажа имени Зверькова.