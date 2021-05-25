Для переселения граждан из аварийного жилья в Тверской области дополнительно построят семь домов

Семь многоквартирных домов запланировано сдать в 2022 и 2023 годах. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании правительства региона принято решение о строительстве еще семи домов для переселения граждан из аварийного жилья в Торжке, Андреаполе, Бежецке, Кашине, Селижарове, поселке Орша Калининского района, деревне Хорошево Ржевского района.

Участки под строительство уже подобраны. Предполагается, что новые многоквартирные дома будут сданы в 2022 и 2023 годах. Туда смогут переехать около 800 человек из более 300 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 12,7 тыс. кв. м.

Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019-м. Она является продолжением начатого в 2016 году.

- Это не просто программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и активное участие региона в увеличении качественных квадратных метров жилья для населения Тверской области, - считает губернатор Игорь Руденя.

Всего до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5000 человек.