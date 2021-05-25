Финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» увеличено на 2,4 млрд рублей

Более 2,4 млрд рублей дополнительно выделяется на развитие здравоохранения в Тверской области. Фото: "КП" Архив

Более 2,4 млрд рублей дополнительно выделяется сфере здравоохранения Тверской области в 2021 году. Из них порядка 2,2 млрд рублей – средства федерального бюджета, 228,3 млн – регионального.

Об этом объявлено на заседании областного правительства, которое 25 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства из федерального бюджета направят на финансирование фонда обязательного медстрахования, приобретение лекарств для помощи больным коронавирусом, поставку оборудования и медикаментов для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и информатизацию.

Часть средств предусмотрено на строительство детской областной больницы в Твери и укрепление материально-технической базы инфекционных госпиталей.

Кроме того, на заседании утвержден объем финансирования государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2025 год. Консолидированный бюджет составит порядка 11,7 млрд рублей. Из них 928 млн заложены на строительство нового здания для Бежецкой районной больницы.