Горсад Твери ищет волонтёров для проведения мероприятий

Волонтёры будут работать в городском саду, парке Тьмака и парке Победы. Фото: администрация Твери.

В Твери ищут добровольцев для помощи в проведении различных массовых мероприятий на территории горсада, парка Победы и парка Тьмака.

От волонтёров потребуется помощь в регистрации гостей мероприятий, контроле работы различных развлекательных зон. Они также будут ориентировать посетителей на местности и выполнять другие задания.

В замен добровольцы получат "новый интересный опыт и подарки", обещает тверской горсад на своей страничке в соцсети. Все подробности желающие могут узнать по телефону, указанному там же - в официальном паблике городского сада.