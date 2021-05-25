В Тверской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам

Дорожный сезон в Тверской области стартовал в апреле. Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области отремонтируют 259 км региональных автодорог, ведущих к центральным районным больницам, а также 13 улиц областной столицы, по которым горожане добираются до медучреждений.

По информации областного Правительства, ремонт затронет следующие региональные дороги: Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В Твери приведут в порядок подъездные пути к Детской областной больнице, отделениям областного кардиологического диспансера, роддому №2, поликлинике № 8, городской детской больнице №2, железнодорожной больнице и поликлинике 1586-го военного госпиталя.

Ремонт пройдёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Распоряжение об организации работ дал губернатор Игорь Руденя.