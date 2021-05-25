В День пропавших детей в окнах жителей Твери зажгутся свечи

В память о пропавших детях в Твери зажгут свечи Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая, в Международный день пропавших детей, в Тверской области пройдет акция "Освети дорогу домой". Ровно в 22:00 в окнах домов зажгутся свечи.

Символом этого скорбного дня являются голубая незабудка и голубая ленточка.

- Помните о тех, кто не вернулся. Зажгите свечу на окне и повяжите на руку ленточку, чтобы пропавшие дети увидели свет и нашли дорогу домой, - пишут волонтеры в группе ВПСО "Сова" в соцсети.

Присодиниться к акции могут все желающие.