В Тверской области виновник смертельного ДТП получил условный срок

В Тверской области виновный в смертельном ДТП получил условку. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Удомельский городской суд вынес приговор жителю Удомли, чья неосторожность на дороге привела к смерти другого водителя. Свою вину фигурант дела признал полностью. Ему назначили условное наказание.

Из материалов дела следует, что 30 октября 2020 года мужчина, которого ныне судили, ехал на Hyundai Sonata по дороге «Удомля – Котлован – Липны». В один момент он начал обгон в том месте, где этот маневр выполнять запрещено. В результате на встречке мужчина за рулём Hyundai столкнулся с «ВАЗ-2111», которым также управлял взрослый человек.

От полученных травм автомобилист на Lada умер.

На суде владелец Hyundai признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Вердикт – два с половиной года условно и лишение водительских прав на два года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.