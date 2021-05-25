МЧС продолжает мониторинг торфяных месторождений в Тверской области

МЧС ведет ежедневный мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

25 мая девять мобильных групп с применением техники высокой проходимости обследовали территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов.

- В ходе мониторинга очагов тления торфа обнаружено не было. На 26 мая для мониторинга торфяных месторождений запланирована работа девяти мобильных групп, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области и напоминает гражданам, что в лесу запрещается пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички, окурки, оставлять бутылки или осколки стекла, выжигать траву и разводить костры под деревьями, на лесных полянах, в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.