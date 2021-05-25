Судебные приставы Тверской области проводят "горячую линию" по алиментам

Граждане могут задать вопросы по взысканию алиментов Фото: УФССП России по Тверской области

С 25 мая по 1 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области организована работа "горячей линии" по вопросам взыскания алиментных платежей.

Задать вопросы граждане могут по телефону: 8(4822) 55-91-18.

Звонки принимаются с 10:00 до 13:00 часов.

За 4 месяца 2021 года судебные приставы-исполнители УФССП России по Тверской области по алиментным обязательствам взыскали более 100 миллионов рублей. В отношении 600 неплательщиков возбуждены административные дела, на 14 человек наложен административный арест, 400 должников приговорены к обязательным работам, двое обязаны выплатить штраф.

В отношении 350 алиментщиков возбуждены уголовные дела.