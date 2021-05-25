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Происшествия25 мая 2021 15:34

Полуторагодовалый мальчик упал с пятого этажа на балкон соседей в Твери

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Фадеева
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту падения маленького ребенка с балкона квартиры на пятом этаже.

ЧП произошло 25 мая на улице Фадеева. Малыш 2019 года рождения выпал с балкона пятого этажа на балкон соседей, расположенный этажом ниже. Известно, что ребенок остался жив.

В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП