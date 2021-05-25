В Тверской области за бандитизм будут судить пятерых членов преступной группировки

Вооруженные бандиты грабили граждан на улице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области региональным СУ УМВД России завершено расследование уголовного дела в отношении пяти молодых людей в возрасте от 21 до 29 лет.

Установлено, что преступная группировка действовала с июля 2019 по январь 2020 года и совершила не менее девяти нападений на граждан. Группировку основал 29-летний мужчина. У нападавших имелось холодное и огнестрельное оружие. Роли участников были четко распределены.

Мужчины заранее выбирали места, не оснащенные системами видеонаблюдения. Двое выхватывали у человека сумку, применяя насилие, а трое других с оружием наблюдали за обстановкой. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

- Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Новгородской области установили и задержали всех участников банды. Фигурантам уголовного дела на время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Правоохранители изучили места происшествий и допросили потерпевших и более 50 свидетелей. Было проведено 52 судебные экспертизы.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 «Бандитизм», в отношении четырех соучастников - ч. 2 ст. 209 «Бандитизм» УК РФ. Все они соединены в одно производство, которое направлено в суд.