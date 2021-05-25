В Тверской области XXII Волжский Крестный ход начнётся от истока Волги

Православные христиане начнут свой крестный путь от истока Волги. Фото: ПТО

XXII Волжский Крестный ход в этом году посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. В путь паломники выдвинутся 29 мая от истока Волги.

- Волжский Крестный ход - важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги - это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа, - уверен губернатор Игорь Руденя.

Начало Крестному ходу в деревне Волговерховье Осташковского городского округа положит божественная литургия. Затем состоится концерт с творческими коллективами духовной музыки из Тверской области и Москвы.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины.

Маршрут и программу нынешнего Крестного хода смотрите здесь.