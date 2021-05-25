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Общество25 мая 2021 13:11

Остановки школьных автобусов в Сандовском районе Тверской области оборудуют указателями

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Остановки школьных автобусов оборудуют указателями после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

Остановки школьных автобусов оборудуют указателями после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения законодательства при организации перевозок школьников. В частности, органы местного самоуправления не позаботились о том, чтобы установить указатели на остановках школьных автобусов в населенных пунктах.

В целях защиты прав несовершеннолетних на безопасность дорожного движения прокурор обратился с иском в суд.

Требования прокурора судом удовлетворены. Остановочные пункты по маршрутам следования школьных автобусов оборудуют указателями.