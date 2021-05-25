В Твери организацию оштрафовали за нарушение трудовых прав работника

Организация нарушила трудовые права работника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратился работник организации, осуществляющей консультационные услуги в сфере управления.

В ходе проверки установлено, что заработная плата сотруднику выплачивалась с нарушением сроков, а заключённый с ним трудовой договор не отвечает требованиям трудового законодательства.

Прокурором в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 64 000 рублей.