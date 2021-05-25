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Общество25 мая 2021 13:04

В Твери организацию оштрафовали за нарушение трудовых прав работника

Работодатель заплатит 64 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Организация нарушила трудовые права работника

Организация нарушила трудовые права работника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратился работник организации, осуществляющей консультационные услуги в сфере управления.

В ходе проверки установлено, что заработная плата сотруднику выплачивалась с нарушением сроков, а заключённый с ним трудовой договор не отвечает требованиям трудового законодательства.

Прокурором в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 64 000 рублей.