Клещи покусали 145 детей за неделю в Тверской области

С начала сезона клещи покусали более 1000 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области за неделю, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, с укусами клещей в медучреждения обратились 452 человека, в том числе 145 детей.

Всего с начала сезона клещи покусали 1044 человек, из них - 342 ребенка.

Среди населения зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом.

В лабораториях продолжается работа по исследованию клещей, снятых с людей.

- За прошедшую неделю при исследовании клещей возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 28% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в четырех случаях выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека и в двух случаях выявлен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека, - сообщили в Роспотребнадзоре.