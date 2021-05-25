В Тверской области обокрали гараж жителя Ржева

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 66-летний житель Ржева. Мужчина рассказал, что на двери принадлежащего ему гаража сорвали навесной замок и вынесли электроинструменты.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место преступления. В ходе розыска установлено, что к краже причастен ранее судимый неработающий 42-летний житель Ржева. В полиции мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.